Холанд превзошёл достижение Роналду в АПЛ

Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд обогнал португальца Криштиану Роналду по количеству забитых голов в английской премьер-лиге, передают Vesti.kz.

В 17-м туре АПЛ Холанд оформил дубль в матче против "Вест Хэма". Эти голы стали 103-м и 104-м для норвежца в АПЛ, которых он достиг за 114 матчей.

Для сравнения, Криштиану Роналду, выступавший за "Манчестер Юнайтед", забил 103 мяча в премьер-лиге за 236 матчей. Таким образом, Холанд опередил португальца, сыграв на 122 матча меньше.

В нынешнем сезоне Холанд провёл 23 матча за "Манчестер Сити", забив 25 голов и отдав четыре результативные передачи.

"Манчестер Сити" с 37 очками идёт первым в турнирной таблице, тогда как "Вест Хэм" с 13 очками занимает 18-е место.

27 декабря "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Ноттингем Форест", а "Вест Хэм" в этот день примет "Фулхэм".

