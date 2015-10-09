Деку сообщил плохую новость для тренера "Барселоны"

Каталонская "Барселона" фактически смирилась с тем, что один из приоритетных трансферов в оборону не состоится. Спортивный директор клуба Деку уже уведомил главного тренера Ханси Флика: подписание центрального защитника дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербека на данный момент практически невозможно, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Контракт и цена закрыли дверь для "Барсы"

Шлоттербек связан с "Боруссией" контрактом до июня 2027 года, что серьёзно усиливает позиции немецкого клуба в переговорах. В нынешнем сезоне защитник сборной Германии провёл более 40 официальных матчей, стабильно выходя в стартовом составе и демонстрируя высокий уровень как в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов.

Футболист выделяется физической мощью, умением читать игру, уверенным первым пасом с левой ноги и лидерскими качествами — именно таким игроком Ханси Флик хотел усилить линию обороны.

Решение принято игроком

Ключевым моментом стало публичное заявление самого Шлоттербека. В социальных сетях он дал понять, что уже определился с будущим и в 2026 году рассматривает переход либо в мадридский "Реал", либо в мюнхенскую "Баварию", фактически исключив вариант с "Барселоной".

В каталонском клубе этот сигнал восприняли как окончательный. Более того, потенциальная сумма трансфера оценивается в 70–80 миллионов евро — неподъёмные цифры для "Барсы" с учётом её текущих финансовых ограничений.

Почему Шлоттербек интересен "Реалу"

В случае перехода в "Реал" немецкий защитник может стать важной частью проекта Хаби Алонсо, если испанский специалист продолжит работу в Мадриде. Агрессивный левоногий центрбек хорошо вписывается в игру с высокой линией обороны и может составить пару с Антонио Рюдигером или Эдером Милитао.

При этом его приход может повлиять на будущее Давида Алабы, чей контракт истекает летом 2026 года и который рассматривается как главный кандидат на потерю статуса или уход.

В "Барселоне" же признают: один из самых желанных трансферов для Флика ускользнул, и клубу придётся искать альтернативы на рынке.

