Испания
Сегодня 13:28
 

Перес готов к самому трудному решению и попрощаться с легендой "Реала"

  Комментарии

Перес готов к самому трудному решению и попрощаться с легендой "Реала" Флорентино Перес. ©Depositphotos/Musiu0

Президент "Реала" Флорентино Перес принял непростое решение — не продлевать контракт Дани Карвахаля. Капитан мадридского клуба, символ последнего золотого десятилетия, завершает славную, но в последние годы непростую эпоху в составе "сливочных", передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Сложный сезон и травмы

Сезон сложился для Карвахаля непросто: повторяющиеся мышечные травмы не позволяли игроку накапливать игровую практику. Ограниченные минуты и нестабильность в выступлениях стали закономерностью после долгих лет на пике формы. Неудачная кадровая политика на позиции правого защитника усугубила ситуацию.


Экстренные решения в защите

Низкая результативность Трента Александер-Арнольда вынудила главного тренера Хаби Алонсо переводить Феде Вальверде на позицию правого защитника. Несмотря на успешные действия уругвайца, эта перестановка вызвала напряжение в команде. Клуб убедился, что цикл Карвахаля завершён.

Наследие и новые возможности

Карвахаль уходит как абсолютная легенда клуба: воспитанник академии, участник финалов Лиги чемпионов и "ДНК Реала". Теперь перед испанцем открываются новые горизонты: Саудовская Аравия выглядит реалистичным направлением для завершения карьеры, также возможны менее физически требовательные чемпионаты. "Сантьяго Бернабеу" готовится к тихому и уважительному прощанию с одним из своих великих игроков.

Ранее стало известно, что "Реал" и ПСЖ начали охоту за 18-летней звездой. Также мадридский клуб заинтересовался трансфером звезды сборной Узбекистана перед ЧМ-2026.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 декабря 01:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
Эспаньол
Проголосовало 32 человек

