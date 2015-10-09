Перес готов к самому трудному решению и попрощаться с легендой "Реала"

Президент "Реала" Флорентино Перес принял непростое решение — не продлевать контракт Дани Карвахаля. Капитан мадридского клуба, символ последнего золотого десятилетия, завершает славную, но в последние годы непростую эпоху в составе "сливочных", передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Сложный сезон и травмы

Сезон сложился для Карвахаля непросто: повторяющиеся мышечные травмы не позволяли игроку накапливать игровую практику. Ограниченные минуты и нестабильность в выступлениях стали закономерностью после долгих лет на пике формы. Неудачная кадровая политика на позиции правого защитника усугубила ситуацию.

Экстренные решения в защите

Низкая результативность Трента Александер-Арнольда вынудила главного тренера Хаби Алонсо переводить Феде Вальверде на позицию правого защитника. Несмотря на успешные действия уругвайца, эта перестановка вызвала напряжение в команде. Клуб убедился, что цикл Карвахаля завершён.

Наследие и новые возможности

Карвахаль уходит как абсолютная легенда клуба: воспитанник академии, участник финалов Лиги чемпионов и "ДНК Реала". Теперь перед испанцем открываются новые горизонты: Саудовская Аравия выглядит реалистичным направлением для завершения карьеры, также возможны менее физически требовательные чемпионаты. "Сантьяго Бернабеу" готовится к тихому и уважительному прощанию с одним из своих великих игроков.

