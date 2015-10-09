"Реал" заинтересовался в трансфере звезды сборной Узбекистана перед ЧМ-2026

Мадридский "Реал" рассматривает возможность усиления обороны в зимнее трансферное окно и проявляет интерес к центральному защитнику сборной Узбекистана и "Манчестер Сити" Абдукодиру Хусанову, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.

Интерес перед январским окном

По информации источника, "сливочные" начали изучение условия возможного перехода Хусанова. Речь идёт прежде всего об аренде до конца сезона — такой вариант позволяет мадридскому клубу закрыть проблемные позиции в обороне без серьёзных финансовых затрат. Решение может быть принято уже в январе.

Недостаток практики в Англии

Хусанов перешёл в "Манчестер Сити" прошлым летом, однако из-за высокой конкуренции в составе Хосепа Гвардиолы получает ограниченное игровое время. В текущем сезоне 21-летний защитник провёл девять матчей во всех турнирах, суммарно отыграв 620 минут. В английском клубе, как сообщает источник, не исключают вариант аренды, чтобы игрок продолжал прогрессировать, однако не готовы на полноценный трансфер.

Почему Хусанов интересен "Реалу"

В Мадриде ценят физические данные узбекского футболиста, его уверенную игру в воздухе и умение начинать атаки первым пасом. В "Реале" считают, что Хусанов способен быстро адаптироваться к требованиям топ-клуба и усилить линию обороны в условиях плотного календаря.

Исторический успех со сборной

Отметим, что в этом году Абдукодир Хусанов вместе со сборной Узбекистана добился исторического результата — национальная команда впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира. ЧМ-2026 пройдёт следующим летом в США, Мексике и Канаде.

