Гвардиола разочаровался талантом "Сити" и указал ему на дверь

Бразильский вингер Савиньо может покинуть "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Гвардиола теряет терпение

Главный тренер "горожан" испанский специалист Хосеп Гвардиола, по данным Football Insider, выразил недовольство выступлениями 21-летнего футболиста. Несмотря на новый контракт, подписанный в октябре, и блокировку его летнего перехода в лондонский "Тоттенхэм", клуб готов рассмотреть вариант продажи футболиста в зимнее трансферное окно.

Статистика и оценка игрока

Савиньо перебрался в "Манчестер Сити" летом 2024 года из французского "Труа" за 25 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 21 матч, забил два гола и сделал три результативные передачи. По оценкам специалистов, стоимость игрока сейчас составляет 45 миллионов евро.

Причины недовольства

С начала сезона 2025/26 Савиньо разочаровал руководство и наставника клуба: несмотря на проведённые игры, результативность в Премьер-лиге остаётся низкой. Руководство клуба рассматривает продажу как способ дать игроку шанс проявить себя в другом клубе и оптимизировать состав "Сити".

