Англия
Гвардиола разочаровался талантом "Сити" и указал ему на дверь

Хосеп Гвардиола.

Бразильский вингер Савиньо может покинуть "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Гвардиола теряет терпение

Главный тренер "горожан" испанский специалист Хосеп Гвардиола, по данным Football Insider, выразил недовольство выступлениями 21-летнего футболиста. Несмотря на новый контракт, подписанный в октябре, и блокировку его летнего перехода в лондонский "Тоттенхэм", клуб готов рассмотреть вариант продажи футболиста в зимнее трансферное окно.

Статистика и оценка игрока

Савиньо перебрался в "Манчестер Сити" летом 2024 года из французского "Труа" за 25 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 21 матч, забил два гола и сделал три результативные передачи. По оценкам специалистов, стоимость игрока сейчас составляет 45 миллионов евро.

Причины недовольства

С начала сезона 2025/26 Савиньо разочаровал руководство и наставника клуба: несмотря на проведённые игры, результативность в Премьер-лиге остаётся низкой. Руководство клуба рассматривает продажу как способ дать игроку шанс проявить себя в другом клубе и оптимизировать состав "Сити".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 17 12 3 2 31-10 39
2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41-16 37
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Ливерпуль 17 9 2 6 28-25 29
6 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
7 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30-26 26
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
9 Брайтон энд Хов Альбион 17 6 6 5 25-23 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18-20 24
11 Ньюкасл Юнайтед 17 6 5 6 23-22 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24-25 23
13 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
14 Борнмут 17 5 7 5 26-29 22
15 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
18 Вест Хэм Юнайтед 17 3 4 10 19-35 13
19 Бернли 17 3 2 12 19-34 11
20 Вулверхэмптон Уондерерс 17 0 2 15 9-37 2

