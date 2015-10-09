Семикратный чемпион вышел на Кенжебека: пытается отговорить от трансфера в Европу

Столичная "Астана" намерена предпринять попытку заполучить лидера сборной Казахстана и семейского "Елимая" Галымжана Кенжебека, сообщает корреспондент Vesti.kz.

22-летний футболист в конце года получит статус свободного агента, а его представители уже общаются с европейскими клубами. Ранее нашему порталу стало известно, что Кенжебек отказался оставаться в "Елимае", который планировал усилиться под еврокубки.

Теперь "Астана" вышла на агентов лидера сборной Казахстана, чтобы подписать с ним контракт. Столичный клуб из-за финансовых проблем может сделать ставку на казахстанских футболистов, а левый вингер команды Усман Камара близок к уходу из "Астаны".

Шансы на то, что семикратный чемпион Казахстан сумеет заполучить Кенжебека, ничтожно малы, однако "Астана" намерена бороться за Кенжебека до последнего.

Ранее стало известно, что чешская "Виктория" сделала финальное предложение полузащитнику, а до этого представители Кенжебека общались с греческим "Олимпиакосом", шотландскими "Глазго Рейнджерс" и "Данди Юнайтед", а также рядом российских клубов.

Добавим, что по версии Казахстанской федерации футбола Галымжан Кенжебек был признан лучшим полузащитником КПЛ-2025. На его счету 11 матчей, в которых уроженец Тараза забил шесть голов и сделал три ассиста.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!