Капитан "Кайрата" выбрал лучшего игрока мира в голосовании ФИФА

Капитан алматинского "Кайрата" и сборной Беларуси Александр Мартынович принял участие в голосовании при определении лучшего футболиста года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщают Vesti.kz. Церемония премии The Best FIFA Football Awards прошла накануне в Дохе (Катар).

На первое место в голосовании Мартынович поставил вингера "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля. Вторую строчку белорус отдал нападающему мадридского "Реала" и сборной Франции Килиану Мбаппе, а третью - полузащитник "Пари Сен-Жермена" и сборной Португалии Витинье.

Бывший наставник алматинского "Кайрата" Карлос Алос, недавно покинувший пост главного тренера сборной Беларуси, также назвал лучшим Ямаля. Вторую позицию в его голосовании занял Витинья, а третье место – хавбек "Барселоны" Педри.

Напомним, лучшим игроком прошедшего сезона по версии ФИФА был признан французский нападающий "Пари Сен-Жермена" Усман Дембеле, а лучшим тренером - наставник парижан Луис Энрике.



