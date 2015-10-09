Ибрагимович пополнил состав клуба Модрича. Подробности

Сын легендарного шведского нападающего Златана Ибрагимовича, Максимилиан, вызван в основную команду итальянского "Милана" на матч за Суперкубок Италии, передают Vesti.kz.

Молодые таланты получают шанс

В связи с потерями в атакующем звене "россонери", 17-летний атакующий вингер Максимилиан Ибрагимович присоединился к основной команде. Он стал одним из шести игроков резервной команды, включённых в состав для участия в Суперкубке.

Тренер "Милана" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции высоко оценил молодых игроков:

"У них хорошие навыки. Я хотел вознаградить их за то, что они делают на тренировках".

Соперники и турнирная сетка

В ночь с 18 на 19 декабря "Милан" сыграет в полуфинале Суперкубка Италии против действующего чемпиона Серии А - "Наполи". Во втором полуфинале встретятся победитель Кубка Италии "Болонья" и "Интер". Финал турнира запланирован на 22 число.

Наследие Златана и звезда нынешнего состава

Максимилиан идёт по стопам отца, который за два периода выступлений забил за "Милан" 93 гола в 163 матчах, выиграв два титула Серии А и Суперкубок Италии.

В составе "красно-чёрных" сейчас играет ещё один выдающийся игрок — 40-летний полузащитник Лука Модрич, обладатель "Золотого мяча"-2018. Хорват присоединился к россонери минувшим летом, перейдя из мадридского "Реала" на правах свободного агента.

