Италия
Сегодня 21:12
 

Ибрагимович пополнил состав клуба Модрича. Подробности

Ибрагимович пополнил состав клуба Модрича. Подробности ©ФК "Милан"

Сын легендарного шведского нападающего Златана Ибрагимовича, Максимилиан, вызван в основную команду итальянского "Милана" на матч за Суперкубок Италии, передают Vesti.kz.

Молодые таланты получают шанс

В связи с потерями в атакующем звене "россонери", 17-летний атакующий вингер Максимилиан Ибрагимович присоединился к основной команде. Он стал одним из шести игроков резервной команды, включённых в состав для участия в Суперкубке.

Тренер "Милана" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции высоко оценил молодых игроков:

"У них хорошие навыки. Я хотел вознаградить их за то, что они делают на тренировках".

Соперники и турнирная сетка

В ночь с 18 на 19 декабря "Милан" сыграет в полуфинале Суперкубка Италии против действующего чемпиона Серии А - "Наполи". Во втором полуфинале встретятся победитель Кубка Италии "Болонья" и "Интер". Финал турнира запланирован на 22 число.

Наследие Златана и звезда нынешнего состава

Максимилиан идёт по стопам отца, который за два периода выступлений забил за "Милан" 93 гола в 163 матчах, выиграв два титула Серии А и Суперкубок Италии.

В составе "красно-чёрных" сейчас играет ещё один выдающийся игрок — 40-летний полузащитник Лука Модрич, обладатель "Золотого мяча"-2018. Хорват присоединился к россонери минувшим летом, перейдя из мадридского "Реала" на правах свободного агента.

"Не удивлён". Ибрагимович вынес вердикт Модричу в "Милане"
 

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 15 11 0 4 34-14 33
2 Милан 15 9 5 1 24-13 32
3 Наполи 15 10 1 4 22-13 31
4 Рома 15 10 0 5 16-8 30
5 Ювентус 15 7 5 3 19-14 26
6 Болонья 15 7 4 4 23-13 25
7 Комо 15 6 6 3 19-12 24
8 Лацио 15 6 4 5 17-11 22
9 Сассуоло 15 6 3 6 21-19 21
10 Удинезе 15 6 3 6 16-22 21
11 Кремонезе 15 5 5 5 18-18 20
12 Аталанта 15 4 7 4 19-18 19
13 Торино 15 4 5 6 15-26 17
14 Лечче 15 4 4 7 11-19 16
15 Кальяри 15 3 5 7 15-21 14
16 Дженоа 15 3 5 7 16-23 14
17 Парма 15 3 5 7 10-18 14
18 Верона Хеллас 15 2 6 7 13-22 12
19 Пиза 15 1 7 7 10-20 10
20 Фиорентина 15 0 6 9 12-26 6

Суперкубок Италии 2025/26   •   Саудовская Аравия   •   1/2 финала, мужчины
19 декабря 00:00   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Милан
Проголосовало 20 человек

