"Кайрат" принял решение по трансферу Анарбекова

Алматинский "Кайрат" принял решение по будущему голкипера сборной Казахстана Темирлана Анарбекова, передают Vesti.kz.

По данным AmanVibe, чемпион КПЛ-2025 не собирается отпускать своего основного вратаря этой зимой.

"Несмотря на интерес со стороны зарубежных клубов, конкретных предложений по переходу лучшего вратаря сезона-2025 пока не поступало. По информации источников, даже если предложение появится, руководство клуба вряд ли согласится отпустить своего главного игрока", — пишет источник.

В текущем сезоне Темирлан Анарбеков провёл 19 матчей за "Кайрат", в 11 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности и пропустил всего 14 голов, став ключевым игроком обороны команды. Болельщики отметили его вклад и признали Анарбекова лучшим игроком клуба по итогам сезона.

Рыночная стоимость 22-летнего голкипера оценивается примерно в 400 тысяч евро (около 242 миллионов тенге). По ходу основного этапа Лиге чемпионов казахстанец отметился выдающимися показателями: ни один другой вратарь нынешнего розыгрыша главного еврокубка не сделал больше сэйвов и не предотвратил большего числа ожидаемых голов (5,85), чем страж "жёлто-чёрных".

В "Кайрате" сделали заявление о трансфере Темирлана Анарбекова

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!