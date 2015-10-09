Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
"Кайрат" принял решение по трансферу Анарбекова

Темирлан Анарбеков. ©КФФ

Алматинский "Кайрат" принял решение по будущему голкипера сборной Казахстана Темирлана Анарбекова, передают Vesti.kz.

По данным AmanVibe, чемпион КПЛ-2025 не собирается отпускать своего основного вратаря этой зимой.

"Несмотря на интерес со стороны зарубежных клубов, конкретных предложений по переходу лучшего вратаря сезона-2025 пока не поступало. По информации источников, даже если предложение появится, руководство клуба вряд ли согласится отпустить своего главного игрока", — пишет источник.

В текущем сезоне Темирлан Анарбеков провёл 19 матчей за "Кайрат", в 11 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности и пропустил всего 14 голов, став ключевым игроком обороны команды. Болельщики отметили его вклад и признали Анарбекова лучшим игроком клуба по итогам сезона.

Рыночная стоимость 22-летнего голкипера оценивается примерно в 400 тысяч евро (около 242 миллионов тенге). По ходу основного этапа Лиге чемпионов казахстанец отметился выдающимися показателями: ни один другой вратарь нынешнего розыгрыша главного еврокубка не сделал больше сэйвов и не предотвратил большего числа ожидаемых голов (5,85), чем страж "жёлто-чёрных".

В "Кайрате" сделали заявление о трансфере Темирлана Анарбекова

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

