Криштиану Роналду признали игроком 2025 года: но есть нюанс

Пятикратный обладатель "Золотого мяча", португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом 2025 года на Ближнем Востоке по версии престижной премии Globe Soccer Awards, передают Vesti.kz.

В борьбе за награду 40-летний форвард опередил таких звёзд, как Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Салем Аль-Досари ("Аль-Хилаль") и Рияд Марез ("Аль-Ахли"). Победители Globe Soccer Awards традиционно определяются по итогам голосования, а сама церемония ежегодно отмечает самых ярких представителей мирового футбола.

Для Роналду этот год стал очередным подтверждением его феноменальной стабильности: в 2025-м он уже в 14-й раз за карьеру преодолел отметку в 40 голов за календарный год. Впечатляющие результаты демонстрирует и его команда — "Аль-Наср" выиграл все 10 стартовых матчей чемпионата Саудовской Аравии, набрал максимальные 30 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу.

🚨⭐️ Cristiano Ronaldo wins Best Middle East Player Award at Globe Soccer 2025! pic.twitter.com/Fi29VudQ03 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2025

