Роналду помог "Аль-Насру" оформить разгром 5:1 в Лиге чемпионов

Саудовский "Аль-Наср" на мажорной ноте завершил групповой этап азиатской Лиги чемпионов, разгромив иракский "Аль-Завраа" в матче шестого тура со счётом 5:1, передают Vesti.kz.

Ураганный старт хозяев

"Аль-Наср" задал высокий темп уже с первых минут. На 12-й минуте счёт открыл Кингсли Коман — французский вингер, ещё недавно выступавший за мюнхенскую "Баварию". Спустя семь минут преимущество хозяев удвоил Уэсли, уверенно завершив атаку на 19-й минуте.

Голы со всех линий и ассист Роналду

Давление саудовского клуба продолжилось, и на 29-й минуте отличился защитник Абдулла Аль Амри, подключившийся к атаке и точно пробивший по воротам соперника. Перед самым перерывом, на 44-й минуте, свой мяч забил Жоау Феликс, а результативную передачу ему отдал легендарный португальский форвард Криштиану Роналду.

Ответ гостей и дубль Комана

После перерыва иракский клуб сумел сократить отставание: на 50-й минуте голом отметился нападающий Ибрагим, забивший первый и единственный мяч "Аль-Завраа" в этой встрече. Однако интрига быстро была снята — уже на 56-й минуте Кингсли Коман оформил дубль, установив окончательный счёт матча — 5:1.

Турнирные итоги

Победа позволила "Аль-Насру" завершить групповой этап со стопроцентным результатом — 18 очков в шести матчах и уверенный выход в плей-офф с первого места. "Аль-Завраа", несмотря на поражение, с девятью очками сохранил вторую строчку и также продолжит борьбу в стадии на выбывание.

