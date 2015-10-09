671-я ракетка мира обыграл лучшую теннисистку WTA в "Битве полов"

Австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий 671-е место в рейтинге ATP, одержал победу над первой ракеткой мира, четырёхкратной чемпионкой турниров "Большого шлема" Ариной Соболенко (№1 WTA) из Беларуси в выставочном матче формата "Битва полов", передают Vesti.kz.
Встреча завершилась в двух сетах — 6:3, 6:3 в пользу Кирьоса и продолжалась 1 час 17 минут. В ходе матча австралиец выполнил один эйс и сумел реализовать шесть из 15 брейк-пойнтов. Соболенко, в свою очередь, не отметилась подачами навылет, но использовала три из семи возможностей на брейк.
Особые условия матча
По регламенту шоу-матча оба теннисиста выполняли только одну подачу без второй попытки, а размер половины корта, на которой играла Соболенко, был уменьшен на 9 процентов по сравнению со стандартным.
Предматчевые заявления
Отметим, что перед игрой Арина Соболенко уверенно заявляла о своей победе в противостоянии с Кирьосом, однако на корте преимущество оказалось на стороне австралийца.
Nick Kyrgios picks up the win over Aryna Sabalenka in the Battle of the Sexes 🎾 pic.twitter.com/Xueg9WgBHB— BBC Sport (@BBCSport) December 28, 2025
