Рыбакина и Швёнтек выявили сильнейшую на последнем турнире 2025 года

26 декабря казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5 WTA) встретилась с второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек в рамках выставочного турнира World Tennis Continental Cup в Шэньчжэне (Китай), сообщают Vesti.kz.

Матч завершился победой Швёнтек со счётом 6:3, 6:3.

Рыбакина завершает сезон

Эти соревнования последние для Рыбакиной в сезоне-2025. Для первой ракетки страны уходящий год оказался одним из самых успешных в карьере: она завоевала два титула категории WTA 500 — в Страсбурге и Нинбо, а также впервые выиграла Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде.

Впечатляющее завершение года

В финале Итогового турнира Рыбакина обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Беларуси, подтвердив свой высокий статус и репутацию одной из самых опасных соперниц в женском туре.

