"Барселона" готовит один из самых неожиданных трансферов зимы

Каталонский "Барселона" может совершить один из самых неожиданных трансферов этой зимой. Вне рамок громких имен скауты клуба обратили внимание на Самуэля Котто, 22-летнего защитника из Камеруна, выступающего за бельгийский "Гент", передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, особый интерес к игроку вызвал его матч против Габона на Кубке Африки, где он показал уверенную игру в единоборствах, надёжность в обороне и грамотную работу с мячом.

Универсальный защитник для ротации состава

Котто может играть как центральным защитником, так и левым фулбэком, что делает его ценным для команды с плотным календарём. Он умеет грамотно строить игру от обороны, предугадывать действия соперника и сохранять спокойствие в ключевых моментах, что соответствует философии "Барселоны".

Кроме того, физическая мощь и скорость позволяют ему исправлять ошибки и эффективно действовать на больших пространствах, что важно для команд с высоким прессингом.

Опасение роста цены и конкуренции

Главная опасность для каталонцев — возможный интерес других клубов к Котто, если он продолжит впечатлять на Кубке Африки. "Гент" осознаёт ценность игрока и может запросить высокую сумму. Поэтому "Барселона" планирует заключить сделку заранее, чтобы получить стратегически важного защитника без перегрузки бюджета.

Долгосрочная перспектива

Планируется, что Котто не сразу станет основным игроком, а будет постепенно интегрироваться в состав, становясь надёжной опцией в обороне. Для самого футболиста переход в один из ведущих клубов мира станет серьёзным шагом в карьере и уникальной возможностью заявить о себе на европейском уровне.

В ближайшие недели его выступления на Кубке Африки будут определяющими: сохранение высокого уровня игры повысит шансы на трансфер в "Барселону".

Котто играет за "Гент" с 2025 года. До этого он выступал за шведские клубы "Вернаму", "Ландскруна", "Олимпик" и "Мальмё".

