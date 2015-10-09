Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 20:56
 

"Барселона" готовит один из самых неожиданных трансферов зимы

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" готовит один из самых неожиданных трансферов зимы Самуэль Котто. ©ФК "Гент"

Каталонский "Барселона" может совершить один из самых неожиданных трансферов этой зимой. Вне рамок громких имен скауты клуба обратили внимание на Самуэля Котто, 22-летнего защитника из Камеруна, выступающего за бельгийский "Гент", передают Vesti.kz.

Поделиться

Каталонский "Барселона" может совершить один из самых неожиданных трансферов этой зимой. Вне рамок громких имен скауты клуба обратили внимание на Самуэля Котто, 22-летнего защитника из Камеруна, выступающего за бельгийский "Гент", передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, особый интерес к игроку вызвал его матч против Габона на Кубке Африки, где он показал уверенную игру в единоборствах, надёжность в обороне и грамотную работу с мячом.

Универсальный защитник для ротации состава

Котто может играть как центральным защитником, так и левым фулбэком, что делает его ценным для команды с плотным календарём. Он умеет грамотно строить игру от обороны, предугадывать действия соперника и сохранять спокойствие в ключевых моментах, что соответствует философии "Барселоны".

Кроме того, физическая мощь и скорость позволяют ему исправлять ошибки и эффективно действовать на больших пространствах, что важно для команд с высоким прессингом.


Опасение роста цены и конкуренции

Главная опасность для каталонцев — возможный интерес других клубов к Котто, если он продолжит впечатлять на Кубке Африки. "Гент" осознаёт ценность игрока и может запросить высокую сумму. Поэтому "Барселона" планирует заключить сделку заранее, чтобы получить стратегически важного защитника без перегрузки бюджета.

Долгосрочная перспектива

Планируется, что Котто не сразу станет основным игроком, а будет постепенно интегрироваться в состав, становясь надёжной опцией в обороне. Для самого футболиста переход в один из ведущих клубов мира станет серьёзным шагом в карьере и уникальной возможностью заявить о себе на европейском уровне.

В ближайшие недели его выступления на Кубке Африки будут определяющими: сохранение высокого уровня игры повысит шансы на трансфер в "Барселону".

Котто играет за "Гент" с 2025 года. До этого он выступал за шведские клубы "Вернаму", "Ландскруна", "Олимпик" и "Мальмё".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 декабря 16:30   •   не начат
Милан
Милан
(Милан)
- : -
Верона Хеллас
Верона Хеллас
(Верона)
Кто победит в основное время?
Милан
Ничья
Верона Хеллас
Проголосовало 51 человек

Реклама

Живи спортом!