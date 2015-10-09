Исламхан отказал двум клубам КПЛ и объяснил своё решение

Бывший капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан рассказал, почему отклонил предложения других клубов в начале года, передают Vesti.kz.

"Мог бы просто пойти и "отсиживаться"

"В начале сезона были предложения от "Кайсара" и "Окжетпеса". Благодарен этим командам, но в разговоре с ними сказал правду: "могу присоединиться к команде, но помочь на поле не смогу". Я тогда ещё не восстановился от травмы, даже не начал бегать. Мог бы просто пойти и "отсиживаться", но я не такой человек. Совесть мне этого не позволяет", – сказал Исламхан в интервью ASnews.kz.

Как оказался в расположении "Астаны"

"После этого "Астана" поддержала меня: узнав, что я в городе, они пригласили в команду. Тренировался вместе с ними. Слава богу, сейчас с ногой всё хорошо. До этого конкретных предложений от других клубов не поступало", – подытожил футболист.

Напомним, Исламхан из-за травмы не провёл ни одного официального матча в сезоне 2025 года. Руководство "Астаны" ранее заявляло, что помогает футболисту пройти курс реабилитации.

Исламхан также рассказал, что получал предложения от клубов МЛС и Европы, а ещё сделал заявление о бывшем тренере сборной Казахстана.

