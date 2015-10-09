Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 22:00
 

Исламхан отказал двум клубам КПЛ и объяснил своё решение

  Комментарии

Бауыржан Исламхан. ©КФФ

Бывший капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан рассказал, почему отклонил предложения других клубов в начале года, передают Vesti.kz.

"Мог бы просто пойти и "отсиживаться"

"В начале сезона были предложения от "Кайсара" и "Окжетпеса". Благодарен этим командам, но в разговоре с ними сказал правду: "могу присоединиться к команде, но помочь на поле не смогу". Я тогда ещё не восстановился от травмы, даже не начал бегать. Мог бы просто пойти и "отсиживаться", но я не такой человек. Совесть мне этого не позволяет", – сказал Исламхан в интервью ASnews.kz.

Как оказался в расположении "Астаны"

"После этого "Астана" поддержала меня: узнав, что я в городе, они пригласили в команду. Тренировался вместе с ними. Слава богу, сейчас с ногой всё хорошо. До этого конкретных предложений от других клубов не поступало", – подытожил футболист.

Напомним, Исламхан из-за травмы не провёл ни одного официального матча в сезоне 2025 года. Руководство "Астаны" ранее заявляло, что помогает футболисту пройти курс реабилитации.

Исламхан также рассказал, что получал предложения от клубов МЛС и Европы, а ещё сделал заявление о бывшем тренере сборной Казахстана.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

