Исламхан сделал заявление о бывшем тренере сборной Казахстана

Казахстанский футболист Бауыржан Исламхан поделился своим мнением о бывшем главном тренере сборной Казахстана Станиславе Черчесове, передают Vesti.kz.

"Он внёс большой вклад в казахстанский футбол"

"У Станислава Саламовича огромный тренерский опыт. Он – сильный и квалифицированный специалист. Мы многому у него научились, так как с приходом Черчесова мы перешли на схему с четырьмя защитниками, то есть на совершенно другую философию. Специалист, тренировавший столько клубов, не может держаться на одном лишь везении. Считаю, что он внёс большой вклад в казахстанский футбол", – сказал Исламхан в интервью ASnews.kz.

Про атмосферу внутри команды

"Что касается критики в адрес Черчесова, то у нас, как у футболистов, сложились с ним хорошие отношения. О другом я не знаю, у каждого своё мнение, но мы с ним хорошо ладили", – подытожил экс-капитан сборной.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. В январе текущего года было объявлено об увольнении российского специалиста, возглавившего впоследствии грозненский "Ахмат".

