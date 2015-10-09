Бауыржан Исламхан получил предложения от клубов МЛС и Европы

Бывший капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан признался, от каких именно зарубежных команд ему поступали конкретные предложения во время выступления за алматинский "Кайрат", передают Vesti.kz.

"Мог бы и не уходить из "Кайрата"

"Когда я играл в "Кайрате", были предложения из-за рубежа. Если конкретнее, то поступали приглашения от клубов МЛС, "Црвены Звезды" и "Лудогорца". Это только те, о которых я знаю. Так как все офферы приходят в клуб, могли быть и другие варианты, о которых мне неизвестно. Я не спрашивал об этом, потому что все мои мысли были связаны с "Кайратом". Мог бы и не уходить из команды, остаться. Однако я сам пошёл к Кайрату Советаевичу (Боранбаеву) и попросил: "возраст уже подходит, позвольте мне поехать и попробовать свои силы", – сказал Исламхан в интервью ASnews.kz.

Напомним, 32-летний полузащитник в сезоне 2025 года из-за последствий травмы не сыграл ни одного официального матча. Последний раз он выходил на поле 17 ноября 2024 года в матче Лиги наций против сборной Норвегии (0:5).

За свою карьеру Исламхан становился чемпионом Казахстана, четыре раза выигрывал Кубок страны и дважды — Суперкубок. Он трижды признавался футболистом года в Казахстане (2014, 2016, 2019). В составе национальной сборной Бауыржан провёл 56 матчей, забил четыре гола и отдал девять результативных передач.

В его карьере также были "Астана", "Туран", "Ордабасы", "Тараз", а также российская "Кубань" и эмиратский "Аль-Айн".

