Назван новый клуб Левандовски после "Барселоны": идут переговоры

Этап Роберта Левандовски в "Барселоне" вступает в завершающую стадию. Польский форвард уже начал рассматривать различные варианты своего будущего. В свои 37 лет он хочет продолжать выступать на высоком уровне, но его роль в каталонской команде заметно изменилась, передают Vesti.kz.

Эра Левандовски в "Барсе" приближается к завершению

Как пишет El Nacional, в "Барселоне" признают, что Левандовски больше не является ключевым игроком, а спортивное планирование клуба нацелено на перестройку позиции центрального нападающего. Форвард понимает, что его цикл на "Камп Ноу" может завершиться раньше, чем он ожидал.

Поляк интересен "Интер Майами"

На этом фоне активизировался "Интер Майами". Клуб из Флориды уже ведёт переговоры с окружением Левандовски и рассматривает возможность создать дуэт мирового уровня вместе с Лео Месси. Польский форвард положительно относится к этой перспективе, рассматривая Майами как комфортный и привлекательный вариант продолжения карьеры, в отличие от предложений из Саудовской Аравии.

Клуб готов к расставанию, переговоры уже ведутся

Руководство "Барселоны" считает, что уход Левандовски может быть выгоден для всех сторон, если его правильно организовать. Освобождение зарплатной позиции позволит клубу перераспределить бюджет и пригласить более молодого форварда, соответствующего долгосрочному проекту. Переговоры с "Интером Майами" уже ведутся, и клуб надеется завершить все детали к следующему лету.

Таким образом, будущее Левандовски начинает проясняться. "Барселона" готовится к возможному расставанию, а форвард впервые всерьёз обсуждает свой следующий шаг вдали от "Камп Ноу".

