Из-за игрока "Барселоны" возник спор между Фликом и Лапортой

ФК "Барселона" уже готовит состав на следующий сезон, и одним из ключевых вопросов остаётся продление контракта защитника Андреаса Кристенсена, передают Vesti.kz.

Недавно датчанин получил серьёзную травму — частичный разрыв крестообразных связок левого колена, из-за чего пропустит 4–5 месяцев и практически весь оставшийся сезон.

Лапорта готов предложить игроку короткий контракт

По данным Don Balon, президент клуба Жоан Лапорта готов проявить поддержку и предложить Кристенсену короткий контракт на один год, чтобы защитник не остался без работы во время восстановления. Финансовые условия будут ниже, чем у игрока в последние четыре года, но сам жест призван сохранить стабильность в его карьере.

Флик сомневается в продолжении сотрудничества с защитником

С другой стороны, главный тренер Ханси Флик сомневается в целесообразности продления контракта. Немецкий специалист обеспокоен склонностью Кристенсена к травмам и его физическим состоянием. В клубе пока не ясно, чьё мнение возьмёт верх при формировании состава на следующий сезон — президента или тренера.

Ситуация с Кристенсеном станет важным сигналом для будущих решений "Барселоны" по игрокам, склонным к травмам, и покажет, насколько клуб готов поддерживать футболистов в сложные моменты.

