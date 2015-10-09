Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 19:51
 

Из-за игрока "Барселоны" возник спор между Фликом и Лапортой

Ханси Флик. ©ФК "Барселона"

ФК "Барселона" уже готовит состав на следующий сезон, и одним из ключевых вопросов остаётся продление контракта защитника Андреаса Кристенсена, передают Vesti.kz.

Недавно датчанин получил серьёзную травму — частичный разрыв крестообразных связок левого колена, из-за чего пропустит 4–5 месяцев и практически весь оставшийся сезон.

Лапорта готов предложить игроку короткий контракт

По данным Don Balon, президент клуба Жоан Лапорта готов проявить поддержку и предложить Кристенсену короткий контракт на один год, чтобы защитник не остался без работы во время восстановления. Финансовые условия будут ниже, чем у игрока в последние четыре года, но сам жест призван сохранить стабильность в его карьере.


Флик сомневается в продолжении сотрудничества с защитником

С другой стороны, главный тренер Ханси Флик сомневается в целесообразности продления контракта. Немецкий специалист обеспокоен склонностью Кристенсена к травмам и его физическим состоянием. В клубе пока не ясно, чьё мнение возьмёт верх при формировании состава на следующий сезон — президента или тренера.

Ситуация с Кристенсеном станет важным сигналом для будущих решений "Барселоны" по игрокам, склонным к травмам, и покажет, насколько клуб готов поддерживать футболистов в сложные моменты.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

