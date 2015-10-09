Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 20:35
 

Игрок "Реала" сообщил Пересу о своём уходе из клуба

Флорентино Перес.

Украинский голкипер Андрей Лунин уже готовится к уходу из мадридского "Реала". 26-летний вратарь устал от роли запасного и хочет регулярно выходить на поле, чего невозможно добиться, пока здоров Тибо Куртуа, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

В текущем сезоне Лунин практически не имел шансов сыграть в Ла Лиге или еврокубках, однако недавно он проявил себя в Кубке Испании и помог "Реалу" в матче против "Талаверы", отметившись сейвом в конце игры. Несмотря на это, постоянное отсутствие игровой практики стало решающим фактором для решения об уходе.

Лунин уведомил о своих планах руководство клуба, включая президента Флорентино Переса и главного тренера Хаби Алонсо, и уже ведёт активный поиск нового клуба, где сможет стать основным голкипером. В приоритете для игрока — команды, где он сможет получать максимум игрового времени и оставаться в статусе первого номера.

Уход Лунина откроет "Реалу" возможность перераспределить зарплатную ведомость и, возможно, подписать другого вратаря для будущего сезона.

