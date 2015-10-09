World Boxing отдала три награды казахстанским боксёрам в 2025 году

Международная федерация бокса World Boxing подвела итоги 2025 года. Представители Казахстана были признаны лучшими сразу в трёх номинациях, сообщают Vesti.kz.

World Boxing назвала Махмуда Сабырхана лучшим боксёром 2025 года

🔹Махмуд Сабырхан стал лучшим боксёром среди мужчин по версии World Boxing.

🔹Наталья Богданова признана лучшей боксёршей года в женской категории.

🔹Бой Махмуд Сабырхан - Аарон Джуд (Филиппины) был назван лучшим 2025 года.

В третьей номинации болельщики выбирали самый зрелищный поединок сезона. Таковым стал финальный бой Кубка мира-2025 от World Boxing, который прошёл в Астане. В этой встрече Сабырхан одержал победу над Джудом при оглушительной поддержке домашних трибун.

Этот бой получил в три раза больше лайков, чем любой другой претендент, обеспечив себе место в номинации "Лучший бой года" по версии болельщиков.

