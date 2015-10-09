Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Әуесқой бокс
Сегодня 21:45
 

World Boxing отдала три награды казахстанским боксёрам в 2025 году

  Комментарии

Поделиться
World Boxing отдала три награды казахстанским боксёрам в 2025 году ©Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Международная федерация бокса World Boxing подвела итоги 2025 года. Представители Казахстана были признаны лучшими сразу в трёх номинациях, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Международная федерация бокса World Boxing подвела итоги 2025 года. Представители Казахстана были признаны лучшими сразу в трёх номинациях, сообщают Vesti.kz.

World Boxing назвала Махмуда Сабырхана лучшим боксёром 2025 года

🔹Махмуд Сабырхан стал лучшим боксёром среди мужчин по версии World Boxing.
🔹Наталья Богданова признана лучшей боксёршей года в женской категории.
🔹Бой Махмуд Сабырхан - Аарон Джуд (Филиппины) был назван лучшим 2025 года.

В третьей номинации болельщики выбирали самый зрелищный поединок сезона. Таковым стал финальный бой Кубка мира-2025 от World Boxing, который прошёл в Астане. В этой встрече Сабырхан одержал победу над Джудом при оглушительной поддержке домашних трибун.

Этот бой получил в три раза больше лайков, чем любой другой претендент, обеспечив себе место в номинации "Лучший бой года" по версии болельщиков.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!