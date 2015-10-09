World Boxing назвала Махмуда Сабырхана лучшим боксёром 2025 года

Международная федерация бокса World Boxing назвала казахстанца Махмуда Сабырхана лучшим боксёром 2025 года среди мужчин по итогам голосования болельщиков, сообщают Vesti.kz.

Помимо Сабырхана, в список номинантов вошли два представителя Узбекистана — Жавохир Умматалиев и Фазлиддин Эркинбоев, а также два бразильца — Луис Оливейра и Юри Фалькао.

Победитель определялся по количеству лайков под публикациями с номинантами в социальных сетях World Boxing. В мужской категории борьба получилась крайне напряжённой: четыре из пяти финалистов набрали более 150 тысяч лайков.

Тем не менее победа досталась Сабырхану — казахстанский боксёр получил более 323 тысяч лайков от болельщиков со всего мира и уверенно занял первое место.

Напомним, в сентябре 2025 года в Ливерпуле (Англия) Махмуд Сабырхан завоевал золотую медаль чемпионата мира от World Boxing, выступая в весовой категории до 55 килограммов.

На данный момент Сабырхан является двукратным чемпионом мира (2023, 2025), серебряным призёром мирового первенства 2021 года, вице-чемпионом Азии-2022 и чемпионом Азии-2024.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!