Әуесқой бокс
Сегодня 21:20
 

World Boxing назвала Махмуда Сабырхана лучшим боксёром 2025 года

  Комментарии

World Boxing назвала Махмуда Сабырхана лучшим боксёром 2025 года Махмуд Сабырхан.©КФБ

Международная федерация бокса World Boxing назвала казахстанца Махмуда Сабырхана лучшим боксёром 2025 года среди мужчин по итогам голосования болельщиков, сообщают Vesti.kz.

Помимо Сабырхана, в список номинантов вошли два представителя Узбекистана — Жавохир Умматалиев и Фазлиддин Эркинбоев, а также два бразильца — Луис Оливейра и Юри Фалькао.

Победитель определялся по количеству лайков под публикациями с номинантами в социальных сетях World Boxing. В мужской категории борьба получилась крайне напряжённой: четыре из пяти финалистов набрали более 150 тысяч лайков.

Тем не менее победа досталась Сабырхану — казахстанский боксёр получил более 323 тысяч лайков от болельщиков со всего мира и уверенно занял первое место.

Напомним, в сентябре 2025 года в Ливерпуле (Англия) Махмуд Сабырхан завоевал золотую медаль чемпионата мира от World Boxing, выступая в весовой категории до 55 килограммов.

На данный момент Сабырхан является двукратным чемпионом мира (2023, 2025), серебряным призёром мирового первенства 2021 года, вице-чемпионом Азии-2022 и чемпионом Азии-2024.


