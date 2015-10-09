"Валенсия" и "Вильярреал" заинтересовались нападающим сборной Казахстана

17-летний нападающий молодёжной сборной Казахстана (U19) Алдияр Нургали рассказал подробности своего перехода в испанский клуб "Леванте", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Контракт и перспективы

"Я присоединюсь к резерву в следующем сезоне, который стартует в сентябре. Оттуда можно будет дебютировать в основе. Это контракт по схеме "3+2", где первый год – переходный", – заявил Нургали.

По словам Нургали, интерес к нему проявляли и другие известные испанские клубы:

"Были варианты с "Валенсией" и "Вильярреалом", но там бы я играл только в U19 – своей текущей возрастной группе. Выходит, в "Леванте" во мне правда что-то разглядели".

Путь в Испанию

Нургали переехал в Испанию летом 2023 года. Ранее он выступал за юношескую команду "Хисторикс", а также занимался в футбольных центрах "Астаны" и "Кайрата".

Казахстанский талант подписал контракт с испанским клубом

Выступления за сборную

На межуднародном уровне игрок проявил себя и в национальной команде: в основном квалификационном этапе Евро-2026 Нургали забил гол в матче против Нидерландов U19 (1:2). По итогам трёх игр сборная Казахстана прошла в элитный раунд.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!