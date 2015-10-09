Флик одобрил трансфер звёздного нападающего в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" немецкий специалист Ханс-Дитер Флик дал зелёный свет на полноценный трансфер английского нападающего Маркуса Рэшфорда, которого клуб арендовал у "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

Решение тренера

По информации Don Balon, Флик считает Рэшфорда приоритетом для усиления атаки. Немецкого специалиста убедили универсальность англичанина, его влияние на игру и стабильность в ключевых матчах. Форвард органично вписался в тактическую модель тренера и способен закрывать сразу несколько позиций в нападении.

Финансовый вопрос

"Сине-гранатовые" изучают возможность выкупа игрока без ущерба для бюджета. Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить от 30 до 35 миллионов евро — показатель, который руководство считает приемлемым при текущих условиях.

Статистика и контекст

Рэшфорд был арендован "Барселоной" минувшим летом на один сезон из "Манчестер Юнайтед". В текущей кампании англичанин уже провёл 24 матча, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач, быстро став одним из ключевых игроков атакующей линии каталонцев.

