Испания
Вчера 23:52
 

Флик одобрил трансфер звёздного нападающего в "Барселону"

Ханс-Дитер Флик. ©ФК "Барселона"

Главный тренер "Барселоны" немецкий специалист Ханс-Дитер Флик дал зелёный свет на полноценный трансфер английского нападающего Маркуса Рэшфорда, которого клуб арендовал у "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

Решение тренера

По информации Don Balon, Флик считает Рэшфорда приоритетом для усиления атаки. Немецкого специалиста убедили универсальность англичанина, его влияние на игру и стабильность в ключевых матчах. Форвард органично вписался в тактическую модель тренера и способен закрывать сразу несколько позиций в нападении.

Финансовый вопрос

"Сине-гранатовые" изучают возможность выкупа игрока без ущерба для бюджета. Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить от 30 до 35 миллионов евро — показатель, который руководство считает приемлемым при текущих условиях.

Статистика и контекст

Рэшфорд был арендован "Барселоной" минувшим летом на один сезон из "Манчестер Юнайтед". В текущей кампании англичанин уже провёл 24 матча, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач, быстро став одним из ключевых игроков атакующей линии каталонцев.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

