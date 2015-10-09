"Астана" рассматривает натурализацию Марина Томасова

Футбольный клуб "Астана" рассматривает вариант с получением казахстанского гражданства одним из лидеров команды — Марином Томасовым, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Поводом для такого шага стали изменения в законодательстве, согласно которым финансирование иностранных спортсменов из государственного и квази-государственного бюджета запрещено. В этой связи натурализация Томасова может стать для столичного клуба оптимальным решением.

Хорватский полузащитник выступает в чемпионате Казахстана с 2018 года и уже имеет право сменить гражданство. За время пребывания в "Астане" Томасов провёл 298 матчей во всех турнирах, отметившись 122 забитыми мячами и 113 результативными передачами.

В составе столичного клуба футболист четырежды становился чемпионом Казахстана, выигрывал Кубок лиги и Суперкубок страны. Кроме того, в его карьере значится один матч за национальную сборную Хорватии.

До "Астаны" 38-летний Томасов играл за саудовский "Аль-Наср", хорватские "Риеку", "Хайдук" (Сплит), "Задар" и "Мюнхен 1860".

Ранее также сообщалось, что "Астана" готова рассмотреть продажу ещё одного лидера команды — атакующего полузащитника Назми Грипши.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!