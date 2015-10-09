Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 15:25
 

"Астана" готова продать лучшего бомбардира: есть интерес из МЛС

  Комментарии

Поделиться
"Астана" готова продать лучшего бомбардира: есть интерес из МЛС Назми Грипши. ©ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" рассматривает возможность продажи атакующего полузащитника Назми Грипши, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Поделиться

Футбольный клуб "Астана" рассматривает возможность продажи атакующего полузащитника Назми Грипши, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

В минувшем сезоне 28-летний албанский игрок провёл 26 матчей, забив 16 голов и оформив семь результативных передач. Грипши стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана, обойдя Дастана Сатпаева и Марина Томасова.

Интерес из МЛС

В услугах футболиста заинтересован один из клубов высшей лиги США и Канады (МЛС), который готов выкупить трансфер у "Астаны". Контракт Грипши со столичным клубом действует до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

Карьера игрока

До перехода в Казахстан Назми выступал за албанские "Теуту" и "Скендербеу", а также за "Балкани" из Косово.

Опыт выступлений в Европе и высокая результативность делают его ценным игроком для потенциального нового клуба.

Ранее европейский клуб объявил о трансфере легионера "Астаны", подробности - по ссылке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Бергамо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
29 декабря 00:45   •   не начат
Аталанта
Аталанта
(Бергамо)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
Аталанта
Ничья
Интер
Проголосовало 43 человек

Реклама

Живи спортом!