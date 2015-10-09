Европейский клуб объявил о трансфере легионера "Астаны"

Болгарский ЦСКА из Софии официально объявил о подписании контракта с белорусским полузащитником Максом Эбонгом. Последние шесть лет он выступал за "Астану", сообщают Vesti.kz.

"Добро пожаловать, Макс! ЦСКА подписал центрального полузащитника Макса Эбонга. Игрок национальной сборной Беларуси прибывает из элитного казахстанского клуба "Астана", в составе которого он сыграл в общей сложности 177 матчей. До этого Макс Эбонг защищал цвета солигорского "Шахтёра". За национальную сборную Беларуси он провёл 54 матча. Желаем Максу Эбонгу много успехов в красной форме!", - сказано в заявлении пресс-службы болгарского клуба.

Эбонг был игроком "Астаны" с января 2020 года. В составе столичных он завоевал два(2020, 2023), стал обладателем(2024) и чемпионом(2022).

Суммарно он провёл за "Астану" 177 матчей, что делает его девятым рекордсменом команды за всю историю. На счету хавбека 11 голов и 22 ассиста.

Отметим, что в текущем сезоне ЦСКА занимает пятое место в чемпионате Болгарии. За команду уже играет соотечественник и партнёр Эбонга по сборной - вратарь Фёдор Лапоухов.

