КПЛ
Сегодня 20:25
 

"Астана" заработала миллионы за трансфер: теперь выйдут из кризиса?

Фото: ФК "Астана"©

Стала известна сумма компенсации, за которую "Астана" рассталась с белорусским полузащитником Максом Эбонгом. Игрок присоединился к софийскому ЦСКА, передают Vesti.kz.

Стала известна сумма компенсации, за которую "Астана" рассталась с белорусским полузащитником Максом Эбонгом. Игрок присоединился к софийскому ЦСКА, передают Vesti.kz.

По информации ASnews.kz, болгарский клуб заплатит столичным 500 тысяч долларов (257 миллиона тенге).

Это может стать глотком свежего воздуха для клуба, в котором из-за кризиса не выплачивают зарплату с сентября. Кроме того, команда отменили декабрьский сбор и пока не определилась с дальнейшими планами.

Напомним, что Эбонг ушёл из "Астаны" в статусе одного из десяти рекорсменов казахстанского клуба.

