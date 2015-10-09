Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 14:28
 

Флик нашёл для "Барсы" усиление в Италии: новичка оценили в 50 миллионов

Флик нашёл для "Барсы" усиление в Италии: новичка оценили в 50 миллионов

"Барселона" продолжает поиск полузащитника, способного усилить центр поля и соответствовать требованиям главного тренера Ханси Флика, сообщают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

"Барселона" продолжает поиск полузащитника, способного усилить центр поля и соответствовать требованиям главного тренера Ханси Флика, сообщают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

В клубе считают, что нынешней команде не хватает физической мощи, интенсивности и игрока, способного активно подключаться к атакам.

Флик определил идеальный профиль игрока

Как утверждается, Флик определил конкретный профиль футболиста: универсальный хавбек с большим объёмом работы, тактической дисциплиной и умением действовать из второй линии. Одним из приоритетных вариантов для "Барсы" стал полузащитник "Наполи" и сборной Шотландии Скотт Мактоминей.

Мактоминей – ключевой игрок Серии А

В нынешнем сезоне Мактоминей стал ключевым игроком неаполитанцев, зарекомендовав себя как один из самых универсальных полузащитников Серии А. Его способность продвигать мяч, врываться в штрафную и регулярно угрожать воротам высоко ценится тренерским штабом каталонцев. Внутренние отчёты клуба подчёркивают его физические данные, интенсивность и конкурентный характер.


Футболист рассматривает переход

Отмечается, что сам футболист не исключает переход в более статусный клуб и рассматривает "Барселону" как привлекательный вариант, несмотря на финансовые сложности каталонцев.

Цена вопроса – 50 миллионов евро

При этом "Наполи" не намерен расставаться с одним из своих лидеров за небольшую сумму. Минимальная стоимость трансфера оценивается в 50 миллионов евро, что делает сделку сложной для "Барсы", но соответствующей уровню и возрасту игрока.

Таким образом, Мактоминей остаётся одним из главных кандидатов на усиление центра поля "Барселоны", однако реализация трансфера будет напрямую зависеть от финансовых возможностей клуба.

