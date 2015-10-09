Европейский клуб хотел перехватить Кенжебека у "Ахмата"

Полузащитник сборной Казахстана Галымжан Кенжебек согласовал переход в российский "Ахмат", однако в это же время на игрока поступило предложение из Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трансфер Кенжебека с грозненским клубом уже обговорен, игрок начнёт следующий год именно в составе "Ахмата". Но на днях Галымжан также получил предложение от клуба польской Экстраклассы "Краковия". Команда ныне занимает шестое место в чемпионате Польши и хотела усилить атакующую линию игроком сборной Казахстана.

Однако, сделка не состоялась, поскольку на тот момент Кенжебек уже договорился с "Ахматом" и не хотел отступать от своих принципов. Кроме того, большое влияние на переход Галымжана в Грозный оказал нынешний тренер команды, а в прошлом экс-наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов.

Галымжан Кенжебек в минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги провёл 11 матчей, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро (более 363 миллионов тенге).

Добавим, что в составе "Ахмата" выступает ещё один игрок сборной Казахстана - Максим Самородов.

