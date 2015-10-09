У клуба КПЛ запросили 130 миллионов за легионера из Европы

Павлодарский "Иртыш" столкнулся с серьезными сложностями в переговорах по трансферу белорусского защитника Максима Бурко, передают Vesti.kz.

21-летний футболист КАМАЗа находится в сфере интересов новичка казахстанской премьер-лиги (КПЛ), однако сделка осложняется жесткой позицией российского клуба. В Челнах не рассматривают вариант аренды и готовы отпустить игрока исключительно за полную сумму, прописанную в контракте.

Эту информацию подтвердил представитель футболиста Евгений Сызаркин:

"Информация в медиа актуальна: КАМАЗ рассчитывает на Максима и не планирует отпускать за сумму ниже, чем прописано в контракте", — заявил Сызаркин в интервью ASnews.kz.

По данным российских СМИ, размер отступных за Бурко составляет 20 миллионов рублей — порядка 130 миллионов тенге. В текущем сезоне воспитанник академии АБФФ провёл 14 матчей во всех турнирах, закрепившись в основной обойме команды.

Как сообщает источник, в сложившейся ситуации "Иртыш" может отказаться от этого варианта и переключиться на других кандидатов. Параллельно павлодарский клуб продолжает поиски нового главного тренера перед стартом сезона в КПЛ.

Экс-игрок сборной Казахстана за 178 миллионов заинтересовал два клуба

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!