КПЛ
Сегодня 18:25
 

У клуба КПЛ запросили 130 миллионов за легионера из Европы

©Depositphotos

Павлодарский "Иртыш" столкнулся с серьезными сложностями в переговорах по трансферу белорусского защитника Максима Бурко, передают Vesti.kz

21-летний футболист КАМАЗа находится в сфере интересов новичка казахстанской премьер-лиги (КПЛ), однако сделка осложняется жесткой позицией российского клуба. В Челнах не рассматривают вариант аренды и готовы отпустить игрока исключительно за полную сумму, прописанную в контракте.

Эту информацию подтвердил представитель футболиста Евгений Сызаркин:

"Информация в медиа актуальна: КАМАЗ рассчитывает на Максима и не планирует отпускать за сумму ниже, чем прописано в контракте", — заявил Сызаркин в интервью ASnews.kz.

По данным российских СМИ, размер отступных за Бурко составляет 20 миллионов рублей — порядка 130 миллионов тенге. В текущем сезоне воспитанник академии АБФФ провёл 14 матчей во всех турнирах, закрепившись в основной обойме команды.

Как сообщает источник, в сложившейся ситуации "Иртыш" может отказаться от этого варианта и переключиться на других кандидатов. Параллельно павлодарский клуб продолжает поиски нового главного тренера перед стартом сезона в КПЛ.

Экс-игрок сборной Казахстана за 178 миллионов заинтересовал два клуба

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

