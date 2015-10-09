Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 20:10
 

Экс-игрок АПЛ начал переговоры с казахстанским клубом

Бартош Капустка. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Польский полузащитник Бартош Капустка может продолжить карьеру в Казахстанской Премьер-лиге, передают Vesti.kz со ссылкой на AmanVIBE.

Польский полузащитник Бартош Капустка может продолжить карьеру в Казахстанской Премьер-лиге, передают Vesti.kz со ссылкой на AmanVIBE.

По его информации, 29-летний атакующий хавбек варшавской "Легии" рассматривает вариант переезда в КПЛ и уже ведёт переговоры с одним из казахстанских клубов. Название команды пока не раскрывается — стороны стараются избежать преждевременной огласки, чтобы не сорвать возможный трансфер.

Капустка является участником чемпионата Европы 2016 года и обладает солидным международным опытом. В текущем сезоне он провёл 17 матчей в чемпионате Польши, отметившись одним забитым мячом. Его нынешний клуб "Легия" переживает непростой период и на данный момент располагается на предпоследней строчке турнирной таблицы.

В разные годы Капустка выступал за "Краковию", английский "Лестер" и немецкий "Фрайбург", а также прошёл все возрастные сборные Польши. За национальную команду полузащитник сыграл 16 матчей и забил два гола. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро (около 885,9 млн тенге).

Асхат Тагыберген подписал контракт с участником еврокубков

