Сегодня 16:04
 

Асхат Тагыберген подписал контракт с участником еврокубков

Костанайский "Тобол" официально объявил о продолжении сотрудничества с экс-капитаном сборной Казахстана Асхатом Тагыбергеном, передают Vesti.kz.

35-летний полузащитник остаётся в составе клуба, который по итогам минувшего сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ) завоевал право выступить в еврокубках.

Прошлый сезон Тагыберген начинал в составе шымкентского "Ордабасы", однако по ходу чемпионата перебрался в "Тобол". В КПЛ-2025 опытный хавбек провёл 23 матча, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. Также он внёс важный вклад в победу костанайцев в Кубке Казахстана.

За свою карьеру Асхат Тагыберген выступал за кызылординский "Кайсар", "Астану" и "Ордабасы". В составе сборной Казахстана полузащитник провёл 65 матчей и забил четыре гола, на протяжении нескольких лет являясь капитаном национальной команды.

Отметим, что "Тобол" в минувшем сезоне выиграл Кубок Казахстана и занял третье место в чемпионате страны, что гарантировало клубу участие в следующей квалификации Лиги конференций УЕФА.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

