Асхат Тагыберген подписал контракт с участником еврокубков

Костанайский "Тобол" официально объявил о продолжении сотрудничества с экс-капитаном сборной Казахстана Асхатом Тагыбергеном, передают Vesti.kz.

35-летний полузащитник остаётся в составе клуба, который по итогам минувшего сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ) завоевал право выступить в еврокубках.

Прошлый сезон Тагыберген начинал в составе шымкентского "Ордабасы", однако по ходу чемпионата перебрался в "Тобол". В КПЛ-2025 опытный хавбек провёл 23 матча, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. Также он внёс важный вклад в победу костанайцев в Кубке Казахстана.

За свою карьеру Асхат Тагыберген выступал за кызылординский "Кайсар", "Астану" и "Ордабасы". В составе сборной Казахстана полузащитник провёл 65 матчей и забил четыре гола, на протяжении нескольких лет являясь капитаном национальной команды.

Отметим, что "Тобол" в минувшем сезоне выиграл Кубок Казахстана и занял третье место в чемпионате страны, что гарантировало клубу участие в следующей квалификации Лиги конференций УЕФА.

