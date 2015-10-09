Магомед Адиев выбрал лучшего футболиста Казахстана в 2025 году

Главный тренер самарских "Крыльев Советов", российский специалист Магомед Адиев рассказал, кто по его мнению является лучшим казахстанским футболистом по итогам 2025 года, передают Vesti.kz.

Адиев назвал лучшего футболиста страны

"Ряд казахстанских футболистов хорошо себя проявили, но, думаю, лучше отметить Дастана Сатпаева. Учитывая, что "Кайрат" стал чемпионом Казахстана и выход алматинцев в основной этап Лиги чемпионов УЕФА", — сказал Адиев в интервью Legalbet.kz.

Статистика Сатпаева в 2025 году

В нынешнем сезоне Дастан Сатпаев принял участие в 41 матче во всех турнирах, записав на свой счёт 27 результативных баллов по системе "гол+пас" — 19 забитых мячей и восемь ассистов. Нападающий также продолжает выступления за "Кайрат" на общем этапе Лиги чемпионов.

Напомним, что со следующего сезона 17-летний форвард станет игроком лондонского "Челси". О трансфере алматинский клуб объявил в феврале, однако присоединиться к английской команде Сатпаев сможет после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.

Успешная карьера Адиева в Казахстане

Отдельно отметим, что Магомед Адиев хорошо знаком с казахстанским футболом. В сезоне-2021/22 он работал главным тренером карагандинского "Шахтёра", а с 2022 по 2024 год возглавлял сборную Казахстана, став самым успешным наставником в её истории. Под его руководством национальная команда пробилась в стыковые матчи квалификации Евро-2024 и выиграла третий дивизион Лиги наций, добившись повышения в классе.

После ухода из сборной Адиев тренировал грозненский "Ахмат" и подмосковные "Химки", а в 2025 году был назначен главным тренером самарских "Крыльев Советов".

