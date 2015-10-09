Назван лучший футболист сборной Казахстана в 2025 году. Это не Сатпаев

Статистический портал Sofascore выставил итоговые оценки футболистам сборной Казахстана по итогам 2025 года, сообщают Vetsi.kz.
Самый высокий показатель — 7,35 балла за игру — получил Нуралы Алип. В 2025 году защитник "Зенита" принял участие во всех восьми матчах сборной Казахстана, среднем за игру совершив 0,9 перехватов, 3,9 возвратов мяча и выигрыв 67 процентов дуэлей.
На втором месте оказался Галымжан Кенжебек с оценкой 7,21 балла. Вингер "Елимая" также сыграл в восьми матчах сборной, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Тройку лучших замкнул Мухаммеджан Сейсен, который получил 7,18 балла. В активе голкипера "Астаны" пять матчей за сборную, в которых он пропустил 8 голов и совершил 21 сейв.
Рейтинг лучших игроков сборной Казахстана в 2025 году выглядит так:
- Нуралы Алип ("Зенит") — 7,35 балла;
- Галымжан Кенжебек ("Елимай") — 7,21;
- Мухаммеджан Сейсен ("Астана") — 7,18;
- Алибек Касым ("Актобе") — 7,14;
- Максим Самородов ("Ахмат") — 7,01;
- Багдат Каиров ("Актобе") — 6,98;
- Динмухаммед Караман ("Женис") — 6,93;
- Георгий Жуков ("Актобе") — 6,87;
- Ян Вороговский ("Астана") — 6,78;
- Рамазан Оразов ("Актобе") — 6,70;
- Дастан Сатпаев ("Кайрат") — 6,60;
- Ислам Чесноков ("Тобол") — 6,56;
- Дамир Касабулат ("Кайрат") — 6,27.
*Рейтинг составлен с учетом количества проведённых матчей за сборную в 2025 году.
Напомним, 2025 году сборная Казахстана сыграла 8 официальных матчей, забила 9 и пропустила 13 голов. Подопечные Талгата Байсуфинова одержали две победы и два матча сыграли вничью при четырёх поражениях.
В итоге сборная Казахстана заняла предпоследнее, четвертое место в отборочной группе и не смогла квалифицироваться в финальный этап чемпионата мира-2026.
Положение в группе J:
- Бельгия - 18 очков;
- Северная Македония - 16;
- Уэльс - 13;
- Казахстан - 8;
- Лихтенштейн - 0.
