Назван лучший футболист сборной Казахстана в 2025 году. Это не Сатпаев

Статистический портал Sofascore выставил итоговые оценки футболистам сборной Казахстана по итогам 2025 года, сообщают Vetsi.kz.

Самый высокий показатель — 7,35 балла за игру — получил Нуралы Алип. В 2025 году защитник "Зенита" принял участие во всех восьми матчах сборной Казахстана, среднем за игру совершив 0,9 перехватов, 3,9 возвратов мяча и выигрыв 67 процентов дуэлей.

На втором месте оказался Галымжан Кенжебек с оценкой 7,21 балла. Вингер "Елимая" также сыграл в восьми матчах сборной, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Тройку лучших замкнул Мухаммеджан Сейсен, который получил 7,18 балла. В активе голкипера "Астаны" пять матчей за сборную, в которых он пропустил 8 голов и совершил 21 сейв.

Рейтинг лучших игроков сборной Казахстана в 2025 году выглядит так:

Нуралы Алип ("Зенит") — 7,35 балла; Галымжан Кенжебек ("Елимай") — 7,21; Мухаммеджан Сейсен ("Астана") — 7,18; Алибек Касым ("Актобе") — 7,14; Максим Самородов ("Ахмат") — 7,01; Багдат Каиров ("Актобе") — 6,98; Динмухаммед Караман ("Женис") — 6,93; Георгий Жуков ("Актобе") — 6,87; Ян Вороговский ("Астана") — 6,78; Рамазан Оразов ("Актобе") — 6,70; Дастан Сатпаев ("Кайрат") — 6,60; Ислам Чесноков ("Тобол") — 6,56; Дамир Касабулат ("Кайрат") — 6,27.

*Рейтинг составлен с учетом количества проведённых матчей за сборную в 2025 году.

Напомним, 2025 году сборная Казахстана сыграла 8 официальных матчей, забила 9 и пропустила 13 голов. Подопечные Талгата Байсуфинова одержали две победы и два матча сыграли вничью при четырёх поражениях.

В итоге сборная Казахстана заняла предпоследнее, четвертое место в отборочной группе и не смогла квалифицироваться в финальный этап чемпионата мира-2026.

Положение в группе J:

Бельгия - 18 очков;

Северная Македония - 16;

Уэльс - 13;

Казахстан - 8;

Лихтенштейн - 0.

