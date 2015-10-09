"Актобе" выступил с заявлением по кандидату в сборную Казахстана из России

Футбольный клуб "Актобе" объявил об уходе российского нападающего Идриса Умаева, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

26-летний игрок покидает "красно-белых" в связи с истечением срока контракта.

Умаев перешёл в "Актобе" начале сезона 2023 года. За это время сыграл 65 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. В составе "красно-белых" завоевал две бронзовые медали и Кубок Казахстана.

Напомним, что в прошлом году россиянин заявил о желании получить казахстанское гражданство, учитывая, что его отец и родственники родились и проживали на территории нынешней области Жетысу. Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью СМИ рассказал, что игроку не успели оформить гражданство перед стыковыми играми чемпионата Европы-2024 против Греции.

В КПЛ воспитанник грозненского "Ахмата" также выступал за "Шахтер", которому помог в квалификации Лиги конференций в 2021 году. За молодежную сборную России сыграл восемь матчей.

