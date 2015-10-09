Зидан договорился о назначении в топ-команду

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции после окончания эры Дидье Дешама, передают Vesti.kz.

Как сообщает Poly Insights со ссылкой на AS, Sky Sports и Фабрицио Романо, Зидан находится в центре переговоров с Французской футбольной федерацией.

Хотя официальный контракт ещё не подписан, уже существует базовая договорённость о назначении Зидана. Всё идёт к тому, что Дешам завершит работу со сборной после чемпионата мира 2026 года.

Эра Дешама подходит к концу

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года, приведя команду ко второму титулу чемпионов мира в 2018 году и удерживая её на уровне топ-команд на протяжении 14 лет. Тренер объявил, что уйдёт после мундиаля 2026 года, открывая дорогу для нового наставника.

Зидан ждёт идеального момента

Зидан не тренировал команды с 2021 года после ухода из "Реала", где он выиграл множество трофеев, включая три Лиги чемпионов. Несмотря на предложения от ведущих европейских клубов, он отказался от всех и рассматривает руководство сборной Франции как работу своей мечты.

Тактичный подход и уважение к Дешаму

По информации источников, Зидан ведёт переговоры аккуратно и уважительно, избегая конфликтов и отвлекающих факторов. Устная договорённость с федерацией уже достигнута, но официального контракта пока нет.

Идеальный преемник

Французская федерация видит в Зидане идеального преемника Дешама. Он обладает опытом и авторитетом для работы с командой мирового уровня. Смена Дешама на Зидана станет символической передачей факела между двумя легендами французского футбола.

Что дальше

Дешам продолжит работу до чемпионата мира 2026 года, после чего Зидан может официально возглавить сборную. Фанаты французского футбола станут свидетелями завершения одной эпохи и начала новой.

