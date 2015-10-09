Гвардиола может "подарить" игрока "Ман Сити" "Барселоне"

Каталонская "Барселона" вновь вынуждена срочно выходить на трансферный рынок. После травмы Андреаса Кристенсена оборонительная линия команды оказалась в зоне повышенного риска, что заставило руководство клуба искать немедленные решения, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Отмечается, что дефицит игроков в защите может серьёзно сказаться на результатах команды в решающей части сезона.

Знакомая фигура из Манчестера

В этом контексте в "Барселоне" всё чаще вспоминают имя Пепа Гвардиолы. Главный тренер "Манчестер Сити" располагает футболистом, который не получает стабильной игровой практики и потенциально может усилить "сине-гранатовых". Речь идёт о защитнике сборной Нидерландов Натанe Аке.

Футболист способен закрыть сразу несколько позиций — он может сыграть как левого центрального защитника, так и на фланге обороны. Его универсальность и опыт выступлений на высшем уровне делают кандидатуру особенно привлекательной для тренерского штаба "Барселоны".

Мотивация перед чемпионатом мира

По информации источников, Аке заинтересован в увеличении игрового времени, что напрямую связано с его планами на ближайший чемпионат мира. Защитник рассчитывает быть игроком основы в сборной Нидерландов под руководством Рональда Кумана, а стабильная практика в клубе играет здесь ключевую роль.

Сложная сделка, но логичный вариант

При этом трансфер нельзя назвать простым. "Манчестер Сити" не готов расставаться с игроком на выгодных для "Барселоны" условиях и предпочёл бы включить Аке в более масштабную сделку. Дополнительную сложность создаёт интерес к защитнику со стороны других клубов английской Премьер-лиги.

Тем не менее в каталонском клубе не исключают этот вариант. Аке рассматривается как футболист, который способен дать команде надёжность здесь и сейчас — именно того, чего "Барсе" сегодня не хватает.

Ход за "Барселоной"

В клубе понимают, что импровизировать в обороне больше нельзя. И хотя сделка выглядит непростой, имя Натанa Аке уже находится в списке приоритетов. Теперь решение зависит от переговоров и финансовых возможностей сторон.

