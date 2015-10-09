"Реал" нашёл идеального преемника для своей легенды

У Дани Карвахаля, правого защитника мадридского "Реала", завершается контракт с клубом следующим летом. В свои 33 года и с учетом накопившихся травм, "сливочные", по всей видимости, не предложат продление, передают Vesti.kz.

Как пишет Fichajes.net, в Мадриде ценят вклад Карвахаля — он один из символов эпохи успешного цикла "Реала" в современной Ла Лиге — но спортивное планирование требует обновления состава.

Возможный переезд в Катар

В окружении футболиста считают, что "Реал" не станет продлевать контракт, поэтому внимание Карвахаля всё чаще обращено на Катар. Этот вариант привлекает игрока более низким игровым темпом, стабильностью и возможностью продлить карьеру без давления европейского футбола. Окончательное решение пока не принято, но Катар рассматривается как реалистичная перспектива.

Замена Карвахалю — Алекс Хименес

"Реал" уже готовит смену поколений на правом фланге. Среди кандидатов выделяется воспитанник клуба Алекс Хименес, ныне принадлежащий "Милану" и выступающий на правах аренды за "Борнмут". В клубе ценят его прогресс: Хименес современный фланговый защитник с хорошей оборонной грамотностью, подключением к атакам и знанием ДНК "Реала".

Стратегия клуба

В Мадриде хотят сделать ставку на молодого игрока с потенциалом роста и опытом игры в требовательной лиге. Такой подход позволит аккуратно завершить эпоху Карвахаля без громких "галактических" трансферов. Переход может быть постепенным, что идеально подходит для внедрения Хименеса в состав.

