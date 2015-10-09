Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 13:05
 

Тренер "Аль-Насра" отказался от Роналду и пожалел

Тренер "Аль-Насра" отказался от Роналду и пожалел Криштиану Роналду. ©ФК "Аль-Наср"

Фанаты саудовского "Аль-Насра" резко раскритиковали главного тренера команды, португальского специалиста Жоржи Жезуша, за раннюю замену пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду в матче азиатской Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча шестого тура группового этапа против иракского "Аль-Завраа" складывалась для "Аль-Насра" более чем уверенно — уже к перерыву команда вела со счётом 4:0. В перерыве Жезуш принял решение снять Роналду с игры, что вызвало бурную реакцию среди болельщиков.

В социальных сетях фанаты не скрывали эмоций:

"Что за шутка? Как можно убирать Роналду в такой момент!" — написал один из болельщиков.

"Этот тренер просто глупец", — возмутился другой.

"Роналду только набирает форму — и его снова усаживают на скамейку. Потом удивляются, почему он теряет ритм", — приводит слова разгневанных фанатов Marca.

При этом Криштиану Роналду не ушёл с поля без результативного действия. На 44-й минуте именно он отдал голевую передачу на Жоау Феликса, после которой счёт стал 4:0.

Во втором тайме "Аль-Наср" довёл матч до крупной победы — 5:1. Иракская команда сумела забить лишь один мяч в концовке встречи. Саудовский клуб набрал максимум очков в группе и уверенно вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов.

Роналду помог "Аль-Насру" оформить разгром 5:1 в Лиге чемпионов

В текущем сезоне 40-летний Роналду провёл 13 матчей за "Аль-Наср", забил 11 голов и отдал три результативные передачи, оставаясь ключевой фигурой команды — несмотря на решения тренерского штаба, которые всё чаще становятся поводом для споров среди болельщиков.

