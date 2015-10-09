Звезда за 120 миллионов узнал плохие новости по трансферу в "Реал"

Бывший защитник сборной Франции и "Челси" Франк Лебёф скептически оценил перспективы возможного перехода полузащитника лондонцев Коула Палмера в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

"Если ты Коул Палмер, хочешь ли играть за "Реал" Мадрид? Где будешь играть? Там есть Джуд Беллингем и много других игроков. Нужно сделать правильный выбор. Подумать дважды. Хорошо, я хочу играть за лучший клуб мира — возможно, "Реал" действительно лучший клуб в мире, но ты хочешь играть, а не сидеть на скамейке. В этом нет смысла. Для славы, возможно, лучше перейти в "Реал", когда ты в "Челси", но я в этом уже не уверен. То, что мы видим у "сливочных", сейчас не лучшее из лучшего. Может, они вернутся, потому что это большой клуб, но сейчас нет — речь идёт об истории, а не о настоящем времени", — цитирует слова Лебёфа Goal.

Коул Палмер, являющийся воспитанником "Манчестер Сити", перешёл в "Челси" летом 2023 года. Лондонский клуб заплатил за перспективного хавбека 47 миллионов евро, и уже вскоре после трансфера он стал одним из ключевых игроков команды, регулярно отмечаясь результативными действиями и влияя на игру "синих".

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провёл восемь матчей, в которых забил три мяча. На данный момент его рыночная стоимость оценивается в 120 миллионов евро, однако, как считает Лебёф, даже такие цифры не гарантируют Палмеру ведущую роль в "Реале", где конкуренция остаётся запредельно высокой.

