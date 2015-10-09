Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 12:05
 

Ямаль обошёл Мбаппе и приблизился к рекорду Месси

Ямаль обошёл Мбаппе и приблизился к рекорду Месси ©x.com/fcbarcelona

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль отметился новым достижением, которое позволило ему вплотную приблизиться к рекорду Лионеля Месси, передают Vesti.kz.

Как пишет Marca, по итогам календарного года Ямаль стал лучшим футболистом по количеству успешных обводок среди игроков топ-5 европейских лиг.

На его счету - 285 удачных дриблингов, что является лучшим показателем за год.

Для сравнения:

Кроме того, 18-летний вингер был близок к повторению клубного рекорда Месси. В 2015 году аргентинец завершил календарный год с 297 дриблингами - Ямалю не хватило всего 12 успешных попыток, чтобы превзойти это достижение.

Отдельного внимания заслуживает его статистика в текущем сезоне. С августа по декабрь Ямаль выполнил 69 успешных обводок в матчах Ла Лиги, несмотря на то, что осенью пропустил шесть встреч из-за травмы.

В чемпионате Испании ближайшими преследователями Ямаля являются:

Килиан Мбаппе - 47 обводок;
Нико Уильямс и Винисиус Жуниор - по 37.

Напомним, что Ямаль уже дважды признавался лучшим молодым футболистом года, завоевав Трофей Копа в 2024 и 2025 годах. Кроме того, он стал лучшим ассистентом Евро-2024, который выиграл в составе сборной Испании.

Контракт вингера с "Барселоной" действует до 2031 года, а сумма отступных прописана на космическом уровне - 1 миллиард евро.

По версии Transfermarkt, Ямаль на данный момент является самым дорогим футболистом мира с оценочной стоимостью 200 миллионов евро.


Ямаль запустил YouTube-канал и набрал миллион подписчиков за два дня

А Месси - воспитанник "Барселоны", за которую он выступал с 2003 по 2021 год, и восьмикратный обладатель "Золотого мяча".

За время карьеры в составе каталонского клуба аргентинец собрал впечатляющую коллекцию трофеев: 10 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выигрывал Кубок страны, 8 раз - Суперкубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов и 3 раза завоевывал Суперкубок УЕФА.

Мбаппе установил новый рекорд и повторил достижение Роналду с Месси

Ранее стало известно, что Флик пересмотрел планы по уходу из "Барселоны", и в каталонском клубе уже отреагировали на это решение.
 

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

