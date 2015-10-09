Ямаль обошёл Мбаппе и приблизился к рекорду Месси

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль отметился новым достижением, которое позволило ему вплотную приблизиться к рекорду Лионеля Месси, передают Vesti.kz.

Как пишет Marca, по итогам календарного года Ямаль стал лучшим футболистом по количеству успешных обводок среди игроков топ-5 европейских лиг.

На его счету - 285 удачных дриблингов, что является лучшим показателем за год.

Для сравнения:

у бельгийца Жереми Доку из "Манчестер Сити" - 155 успешных обводок;

из "Манчестер Сити" - 155 успешных обводок; у француза Килиана Мбаппе, выступающего за "Реал", - 144.

Кроме того, 18-летний вингер был близок к повторению клубного рекорда Месси. В 2015 году аргентинец завершил календарный год с 297 дриблингами - Ямалю не хватило всего 12 успешных попыток, чтобы превзойти это достижение.

Отдельного внимания заслуживает его статистика в текущем сезоне. С августа по декабрь Ямаль выполнил 69 успешных обводок в матчах Ла Лиги, несмотря на то, что осенью пропустил шесть встреч из-за травмы.

В чемпионате Испании ближайшими преследователями Ямаля являются:

Килиан Мбаппе - 47 обводок;

Нико Уильямс и Винисиус Жуниор - по 37.

Напомним, что Ямаль уже дважды признавался лучшим молодым футболистом года, завоевав Трофей Копа в 2024 и 2025 годах. Кроме того, он стал лучшим ассистентом Евро-2024, который выиграл в составе сборной Испании.

Контракт вингера с "Барселоной" действует до 2031 года, а сумма отступных прописана на космическом уровне - 1 миллиард евро.

По версии Transfermarkt, Ямаль на данный момент является самым дорогим футболистом мира с оценочной стоимостью 200 миллионов евро.

А Месси - воспитанник "Барселоны", за которую он выступал с 2003 по 2021 год, и восьмикратный обладатель "Золотого мяча".

За время карьеры в составе каталонского клуба аргентинец собрал впечатляющую коллекцию трофеев: 10 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выигрывал Кубок страны, 8 раз - Суперкубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов и 3 раза завоевывал Суперкубок УЕФА.

Ранее стало известно, что Флик пересмотрел планы по уходу из "Барселоны", и в каталонском клубе уже отреагировали на это решение.



