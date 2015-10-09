Флик передумал уходить из "Барселоны": в клубе отреагировали

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик может пересмотреть планы по завершению карьеры - и ключевую роль в этом играет каталонской клуб, передают Vesti.kz.

По информации COPE, в "Барселоне" всерьез задумываются о том, чтобы предложить немецкому специалисту продлить контракт до июня 2028 года.

И хотя изначально Флик допускал, что завершит тренерскую карьеру после сезона-2026/27, теперь он уже не так категоричен и считает, что окончательные решения принимать рано.

Тренер чувствует себя в Каталонии максимально комфортно. Его полностью устраивает проект клуба, особенно впечатляет система подготовки молодежи в Ла Масии.

Кроме того, семья Флика довольна жизнью в Барселоне, а внутри клуба у него сложились теплые и рабочие отношения как со спортивным директором Деку, так и с президентом Жоан Лапорта.

Ямаль запустил YouTube-канал и набрал миллион подписчиков за два дня

Дебютный сезон Флика у руля "Барселоны" получился по-настоящему громким. В кампании 2024/25 немецкий специалист сразу оставил мощный след в истории клуба, оформив внутренний требл.

Под его руководством каталонцы выиграли чемпионат Испании, завоевали Кубок и Суперкубок Испании.

"Барселона" проведёт переговоры по трансферу с агентом Роналду

Ранее в "Барселоне" обозначили команды, которых считают основными соперниками в Лиге чемпионов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!