Ямаль запустил YouTube-канал и набрал миллион подписчиков за два дня ©

Молодой вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль продолжает поражать фанатов не только в футболе, но и за пределами поля. Открытый футболистом канал на YouTube собрал более миллиона подписчиков всего за два дня, сообщают Vesti.kz.

На данный момент аудитория канала Ямаля составляет 1,09 миллиона подписчиков.

Единственное видео на канале, на котором Ямаль проводит экскурсию по своему дому, посмотрели 6,1 миллиона раз за двое суток.

Отметим, что при достижении миллиона подписчиков YouTube присуждает авторам "Золотую кнопку".

Ямаль выступает за основную команду "Барселоны" с апреля 2023 года. В текущем сезоне 18-летний вингер провёл за "сине-гранатовых" 14 матчей в испанской Ла Лиге. На его счету семь забитых мячей и семь результативных передач.

