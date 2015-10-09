В "Барселоне" назвали главных конкурентов в Лиге чемпионов

Полузащитник "Барселоны" Педри высказался о главных конкурентах каталонского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Футболист выделил сразу несколько команд, которые, по его мнению, реально претендуют на трофей.

"Пари Сен-Жермен", который является действующим чемпионом. "Арсенал" тоже очень сильная команда. И "Манчестер Сити", и "Реал" я бы всегда ставил в число претендентов. Команда, которую я считаю сильной и которая меня очень удивила, – это лиссабонский "Спортинг" моего друга Франсишку Тринкана. Они играют в хороший футбол", – приводит слова Педри Esquire.

За два тура до завершения общего этапа Лиги чемпионов "Барселона" набрала 10 очков в шести матчах и располагается на 15-й позиции в таблице из 36 команд. Каталонцы отстают на два балла от зоны прямого выхода в 1/8 финала.

Лидируют в таблице лондонский "Арсенал", выигравший все шесть матчей и набравший 18 очков, мюнхенская "Бавария" с 15 очками, а у ПСЖ и "Манчестер Сити" по 13 баллов.

"Реал" с 12 очками идёт на седьмом месте, а лиссабонский "Спортинг", набравший 10 баллов, занимает 14-ю строчку, опережая "Барселону" по дополнительным показателям.

Сам Педри уже успел добиться весомых успехов в составе "Барселоны". За время выступлений за клуб он выиграл несколько крупных трофеев, включая титулы чемпиона Испании в сезонах 2022/23 и 2024/25, Кубок Испании в 2020/21 и 2024/25 годах, а также Суперкубок Испании в 2023 и 2025 годах.

