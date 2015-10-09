Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 12:59
 

В "Барселоне" назвали главных конкурентов в Лиге чемпионов

В "Барселоне" назвали главных конкурентов в Лиге чемпионов ©x.com/fcbarcelona

Полузащитник "Барселоны" Педри высказался о главных конкурентах каталонского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Футболист выделил сразу несколько команд, которые, по его мнению, реально претендуют на трофей.

"Пари Сен-Жермен", который является действующим чемпионом. "Арсенал" тоже очень сильная команда. И "Манчестер Сити", и "Реал" я бы всегда ставил в число претендентов. 

Команда, которую я считаю сильной и которая меня очень удивила, – это лиссабонский "Спортинг" моего друга Франсишку Тринкана. Они играют в хороший футбол", – приводит слова Педри Esquire.

За два тура до завершения общего этапа Лиги чемпионов "Барселона" набрала 10 очков в шести матчах и располагается на 15-й позиции в таблице из 36 команд. Каталонцы отстают на два балла от зоны прямого выхода в 1/8 финала.

Лидируют в таблице лондонский "Арсенал", выигравший все шесть матчей и набравший 18 очков, мюнхенская "Бавария" с 15 очками, а у ПСЖ и "Манчестер Сити" по 13 баллов.

"Реал" с 12 очками идёт на седьмом месте, а лиссабонский "Спортинг", набравший 10 баллов, занимает 14-ю строчку, опережая "Барселону" по дополнительным показателям.

Сам Педри уже успел добиться весомых успехов в составе "Барселоны". За время выступлений за клуб он выиграл несколько крупных трофеев, включая титулы чемпиона Испании в сезонах 2022/23 и 2024/25, Кубок Испании в 2020/21 и 2024/25 годах, а также Суперкубок Испании в 2023 и 2025 годах.


Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

