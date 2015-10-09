Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 19:05
 

"Женис" проявляет интерес к игрокам "Кайрата"

"Женис" проявляет интерес к игрокам "Кайрата" ©ФК "Кайрат"

Столичный "Женис" в зимнее трансферное окно может подписать нескольких игроков из системы алматинского "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Между "Женисом" и "Кайратом" сложились деловые отношения и клубы готовы обсуждать переговоры по тем или иным игрокам, поскольку в их взаимоотношениях уже был положительный кейс с арендой игрока. В прошлом году "Женис" подписал Темирлана Анарбекова, которых получил необходимую игровую практику и вернулся в стан алматинского клуба вратарем, готовым конкурировать за место в основе.

Вот и сейчас "Женис" изучает блок игроков "Кайрата", который проявили себя за молодежную команду в первой лиге или же те, кто не имеют постоянной практики в основной команде. Опять же, столичный клуб вновь может взять кого-то в рамках арендного соглашения.

Это решение продиктовано, в том числе, ужесточением лимита на легионеров (теперь казахстанцев должно быть больше в заявке), а также потерей некоторых местных игроков уровня сборной Казахстана - защитника Саги Совета, полузащитника Исламбека Куата, а также возможным уходом Динмухамеда Карамана.

Напомним, что "Женис" в прошлом сезоне финишировал на шестом месте в чемпионате Казахстана.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Живи спортом!