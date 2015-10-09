"Женис" проявляет интерес к игрокам "Кайрата"

Столичный "Женис" в зимнее трансферное окно может подписать нескольких игроков из системы алматинского "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Между "Женисом" и "Кайратом" сложились деловые отношения и клубы готовы обсуждать переговоры по тем или иным игрокам, поскольку в их взаимоотношениях уже был положительный кейс с арендой игрока. В прошлом году "Женис" подписал Темирлана Анарбекова, которых получил необходимую игровую практику и вернулся в стан алматинского клуба вратарем, готовым конкурировать за место в основе.

Вот и сейчас "Женис" изучает блок игроков "Кайрата", который проявили себя за молодежную команду в первой лиге или же те, кто не имеют постоянной практики в основной команде. Опять же, столичный клуб вновь может взять кого-то в рамках арендного соглашения.

Это решение продиктовано, в том числе, ужесточением лимита на легионеров (теперь казахстанцев должно быть больше в заявке), а также потерей некоторых местных игроков уровня сборной Казахстана - защитника Саги Совета, полузащитника Исламбека Куата, а также возможным уходом Динмухамеда Карамана.

Напомним, что "Женис" в прошлом сезоне финишировал на шестом месте в чемпионате Казахстана.

