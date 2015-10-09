Зидан помог новой сборной добыть первую победу на Кубке Африке

Сборная Алжира уверенно стартовала на Кубке Африки-2025, не оставив шансов Судану в матче первого тура группового этапа. Встреча завершилась со счётом 3:0, передают Vesti.kz.

Быстрый старт и удаление у Судана

Алжир захватил инициативу с первых секунд и открыл счёт уже на второй минуте. Точным ударом отметился Рияд Марез, нападающий саудовского "Аль-Ахли". Суданцы попытались выровнять игру, однако на 39-й минуте оказались в тяжёлом положении: полузащитник Салахеддин Альхассан получил вторую жёлтую карточку и был удалён, оставив свою команду в меньшинстве.

Дубль Мареза и контроль игры

Численное преимущество позволило алжирцам полностью контролировать ход встречи. Во втором тайме на 61-й минуте Марез оформил дубль, закрепив преимущество своей команды. Судан практически не создавал опасных моментов, а Алжир спокойно доводил матч до победы.

Точка в концовке и дебют Зидана на крупном турнире

Окончательный счёт был установлен на 85-й минуте, когда отличился Ибрагим Маза.

Турнирное положение

Отдельного внимания заслуживает вратарь сборной Алжира — Люка Зидан, сын легендарного Зинедина Зидана. В сентябре голкипер официально сменил спортивное гражданство и получил право выступать за Алжир. Ранее он ни разу не привлекался в основную сборную Франции и не входил в ротацию Дидье Дешама, после чего решил попробовать себя в команде страны происхождения своего отца. В матче с Суданом Зидан дебютировал за Алжир на крупном турнире и отыграл "на ноль".

После первого тура Алжир возглавил группу E, набрав три очка. Второе место занимает Буркина-Фасо (3 очка), третьей идёт Экваториальная Гвинея (0), а Судан замыкает квартет без набранных баллов.

