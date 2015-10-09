Гол Салаха на 91-й минуте принёс Египту победу в матче Кубка Африки

Сборная Египта по футболу одержала победу над командой Зимбабве в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Марокко, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы В завершилась со счётом 2:1 в пользу египтян. В составе победителей голы забили нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш (64-я минута) и вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах (90+1). У Зимбабве отличился Принс Дьюб (20-я).

Сборная Египта - семикратный победитель Кубка африканских наций. Во втором туре команда Салаха сыграет с командой ЮАР, а зимбабвийцы встретятся с ангольцами. Оба матча пройдут 26 декабря.

