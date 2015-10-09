"Ливерпуль" лишился самого дорогого трансфера в истории АПЛ

Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак перенес операцию в связи с переломом малоберцовой кости, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служубу английского клуба.

26-летний швед получил травму в гостевом матче 17-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с "Тоттенхэмом" (2:1), в котором он отметился голом.

"Александер Исак сегодня успешно перенёс операцию после травмы, полученной в субботу. Нападающий "Ливерпуля" получил повреждение в результате столкновения при попытке забить первый гол в матче с "Тоттенхэмом" и был вынужден покинуть поле. После диагностики сегодня была проведена операция по поводу травмы лодыжки, включавшей перелом малоберцовой кости. Реабилитация Исака продолжится в тренировочном центре клуба, сроки его возвращения пока не определены", — говорится в сообщении "Ливерпуля".

Сроки восстановления Исака не уточняются. Ранее сообщалось, что швед может пропустить несколько месяцев.

Напомним, Исак перешёл в "Ливерпуль" из "Ньюкасла" в начале текущего сезона за 145 миллионов евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории английского футбола.

Нападающий провёл 16 матчей за "красных", в которых забил три мяча и отметился одним ассистом. В прошлом сезоне в "Ньюкасле" футболист отметился 23 голами в 34 матчах.

