ФИФА приняла новое решение по клубу Роналду

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила запрет для саудовского "Аль-Насра" на подписание и регистрацию новых футболистов. Об этом информирует журналист и инсайдер Фабрицио Романо, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, ФИФА подтвердила, что "Аль-Наср" выполнил все обязательства. Дело в отношении клуба было закрыто.

Ранее сообщалось, что трансферный бан был наложен на "Аль-Наср" из-за задолженности клуба перед "Манчестер Сити" за трансфер центрального защитника Эмерика Лапорта в 2023 году.

Саудовский клуб не выплатил "горожанам" порядка девяти миллионов евро, а срок погашения задолженности истёк 31 августа. Минувшей осенью Лапорт перешёл из "Аль-Насра" в "Атлетик" из Бильбао.

Напомним, в составе "Аль-Насра" выступает звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 40-летний форвард провёл девять матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и одной голевой передачей.

Также на счету Роналду две игры, один гол и одна результативная передача в Суперкубке Саудовской Аравии. За сборную Португалии игрок провёл пять матчей в европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в которых забил пять голов.

